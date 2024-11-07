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Коммерсантъ FM
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Минюст ликвидирует «Международную лигу трезвости и здоровья»

Министерство юстиции РФ направило в Тушинский суд Москвы иск о прекращении деятельности Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья». По данным «РИА Новости», причина — многолетнее игнорирование организацией требования по сдаче отчетности. Отметим, что в СМИ практически отсутствуют публикации о деятельности лиги, а в сети нет ее официального сайта. Из данных rusprofile.ru следует, что организация была зарегистрирована в июне 1999 года, ее возглавляет Александр Бодров. Она отнесена к «прочим общественным организациям и некоммерческим организациям, кроме религиозных и политических». Согласно kad.arbitr.ru лига минимум четыре раза была ответчиком в арбитраже, последний раз в связи с задолженностью по ЖКХ. Тушинский суд назначил беседу по иску на 11 ноября.

Эмилия Габдуллина

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