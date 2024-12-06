Безработица в США в ноябре выросла до 4,2%

В ноябре уровень безработицы достиг 4,2%, а количество безработных составило 7,1 млн человек. Показатель безработицы чуть повысился по сравнению с октябрем, когда он был 4,1%. Однако это намного выше, чем годом ранее, когда безработица составляла 3,7%, а безработных было 6,3 млн. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе Федерального бюро статистики Министерства труда США.

Ведомство также сообщило, что в ноябре в США появились 227 тыс. новых рабочих мест, что значительно больше, чем месяцем ранее (в октябре добавилось всего 36 тыс.), и больше, чем прогнозировали экономисты London Stock Exchange Group. С начала года среднемесячный прирост рабочих мест в экономике США составил 180 тыс., что слабее, чем было в первые годы после пандемии. Однако, как указывают экономисты, это вполне соответствует тем показателям, которые наблюдались в 2010–2019 годах, а это был самый длительный период стабильного увеличения рабочей силы в США. При этом ноябрь 2024 года стал уже 47-м месяцем подряд, когда данный показатель растет. По мнению главы Prestige Economics Джейсона Шенкера, которого цитирует USA Today, ноябрьский доклад «должен развеять опасения относительно возможной рецессии».

Уровень участия в рабочей силе в ноябре почти не изменился по сравнению с октябрем и составил 62,5%. Больше всего новых рабочих мест добавилось в сфере здравоохранения — 54 тыс. В предыдущие 12 месяцев среднемесячный показатель новых рабочих мест в этой сфере составлял 59 тыс. Активно создавались рабочие места в ноябре в сфере отдыха и гостеприимства — 53 тыс. Кроме того, добавилось 33 тыс. рабочих мест в госсекторе. В то же время сфера розничной торговли потеряла 28 тыс. рабочих мест.

Алена Миклашевская