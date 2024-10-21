ЦБ предложил Минфину обязать банки использовать только QR-код от НСПК

Центробанк (ЦБ) направил Минфину предложения по изменению законодательства о применении QR-кода при оплате покупок и услуг. ЦБ настаивает, чтобы банки использовали только универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК).

Регулятор утверждает, что такой шаг поможет «минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов», а также поспособствует развитию конкуренции. Универсальный QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая СБП, а в перспективе — цифровой рубль.

«Документ предполагает, что все IT-системы банков и технические устройства (торговые терминалы и другие), которые связаны с приемом платежей, должны поддерживать оплату с помощью универсального QR-кода НСПК»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Минфин пока никак не комментировал предложение.

Сбербанк год назад предложил банкам подключиться к своей платежной платформе MultiQR, ее выбрали уже 18 кредитных органзаций. В июня этого года ЦБ и НСПК запустили пилотный проект по внедрению универсального QR-кода. В сентябре Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк договорились о создании консорциума для развития единого QR-кода, которому передадут платформу MultiQR. В том же месяце ЦБ предложил законодательно закрепить использование на кассах только одного универсального платежного QR-кода от НСПК. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом заверила, что речь не идет о «битве» регулятора и банков за контроль над рынком.

Подробности — в материале «Ъ» «QR-коды сравнялись по услугам».