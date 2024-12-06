Греф заявил о критической важности «Яндекса» для России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у компании нет необходимости объединяться с «Яндексом» (MOEX: YDEX). Он подчеркнул, что наличие «Яндекса» критически важно для создания в России конкурентной среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Совсем не надо, чтобы мы объединялись. Мы с большим уважением и трепетом относимся к конкурентам из "Яндекса". Это очень хорошо, что на рынке есть две генеративные модели (искусственного интеллекта.— "Ъ")»,— сказал господин Греф в рамках Дня инвестора Сбербанка (цитата по ТАСС).

Минцифры планирует с 2025 года давать гранты компаниям на использование мощностей суперкомпьютеров. Меры необходимы для загрузки существующих кластеров «Сбера» и «Яндекса» и снижения рисков компаний, занимающихся разработками. Эксперты отмечают, что высокая производительность суперкомпьютеров нужна лишь «единичным компаниям», но подчеркивают, что спрос на существующие мощности для научных исследований в два раза превышает предложение.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «На суперкомпьютеры загружают спрос».