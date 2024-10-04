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Коммерсантъ FM
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На суперкомпьютеры загружают спрос

Правительство готовит гранты для арендаторов мощностей

Правительство планирует с 2025 года выдавать компаниям гранты на использование мощностей суперкомпьютеров. Меры необходимы для загрузки существующих кластеров «Сбера» и «Яндекса» и снижения рисков компаний, занимающихся разработками. Эксперты говорят, что высокая производительность суперкомпьютеров необходима только «единичным компаниям», однако подчеркивают, что спрос на существующие мощности для научных исследований в два раза превышает предложение.

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр цифрового развития Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минцифры планирует давать гранты компаниям на использование мощностей суперкомпьютеров, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании IT-комитета Госдумы 3 октября. «Когда мы выделяем гранты на внедрение современных решений, внутри них будет возможность в том числе заказывать услуги по специализированным вычислениям у специализированных провайдеров»,— сказал министр.

Мера направлена на стимулирование спроса на специализированные вычисления, а гранты для компаний смогут загружать вычислительные мощности «Сбера» и «Яндекса», добавил Максут Шадаев. В Минцифры не уточнили, какими будут объемы будущих грантов.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, объясняет, что гранты на аренду вычислительных мощностей планируется предоставлять с 2025 года компаниям, которые внедряют «передовые решения». «Это нужно для крупных заказчиков, чтобы снять с них часть рисков, которые они несут, занимаясь инновациями»,— объясняет он.

В мировой рейтинг суперкомпьютеров Top500 входит семь отечественных суперкомпьютеров. Из них три — «Яндекса» два — «Сбера», один — суперкомпьютер МГУ «Ломоносов-2» и замыкает рейтинг оборудование МТС.

Кроме стимулирования спроса на вычислительные мощности суперкомпьютеров, правительство планирует мотивировать компании строить суперкомпьютеры, оснащенные графическими процессорами (GPU) для обучения ИИ. В результате совокупная мощность всех суперкомпьютеров для ИИ с GPU должна вырасти в три раза в 2027 году, в десять раз — в 2030-м (см. “Ъ” от 16 сентября).

«Мы видим рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU-ускорителями для обучения и инференса моделей искусственного интеллекта, в том числе на мощности нашего суперкомпьютера МТС GROM»,— говорит директор по новым облачным продуктам МТС Web Services Алексей Кузнецов. В «Сбере» и «Яндексе» не ответили на запрос “Ъ”.

«Суперкомпьютеры позволяют обрабатывать большие объемы данных и проводить сложные вычисления, которые просто невозможны на обычных серверах»,— говорят в Beeline Cloud. «Такие вычислительные мощности нужны только в некоторых специфических областях, например, в проектировании и вычислении сложных техпроцессов. Гранты в этой области могут помочь каким-то единичным компаниям в их потребностях»,— говорит гендиректор SafeTech Lab Александр Санин.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, на пресс-конференции в «РИА Новости» 5 февраля 2024 года:

«Сегодня в мире не прекращается гонка в области развития искусственного интеллекта и вычислительных мощностей».

Сейчас для минимальных проектов в области ИИ требуются видеокарты на сумму от 30 млн руб., объясняет директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов: «Позволить себе в одиночку такие расходы маленькие компании зачастую не в состоянии, хотя именно они нуждаются во внедрении современных решений для быстрого роста».

Создателям суперкомпьютеров оплатят присоединение к сетям

Гранты на использование вычмощностей суперкомпьютеров будут наиболее востребованными у научных лабораторий, считает заведующий лабораторией молекулярного моделирования Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Евгений Александров. «Суперкомпьютеры вроде "Ломоносова" (в МГУ) загружены на 100%. Эта мера позволит на порядок увеличить спрос на вычислительные мощности. Например, из-за недостатка доступных мощностей для проектирования сложных изделий в РФ не реализован спрос на изделия из полимеров и композитов на 5 млрд руб. в год»,— говорит он.

В Исследовательском центре в сфере ИИ при Университете ИТМО даже при наличии двух собственных новых суперкомпьютерных систем с GPU спрос на задачи обучения фундаментальных моделей примерно в два раза превышает возможности, говорит директор факультета трансляционных информационных технологий ИТМО Александр Бухановский.

Алексей Жабин

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