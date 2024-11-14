Биткойны уходят налево

С начала года в результате краж, взломов, хакерских атак и мошеннических схем во всем мире была похищена криптовалюта в общей сложности на $1,63 млрд, подсчитали исследователи CryptoPresales. По сумме ущерба текущий год практически сравнялся с результатами всего 2023 года, но количество инцидентов в нынешнем году на 42% меньше, чем в прошлом. Так, например, вчера власти Южной Кореи раскрыли рекордную для этой страны мошенническую схему, в ходе которой были украдены средства в криптовалютах на сумму $228 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ходе проведенной вчера полицейской операции в Южной Корее были задержаны 215 человек. Власти заявляют, что в рамках мошеннической схемы злоумышленники организовали продажу 28 типов различных токенов, обещая покупателям высокий гарантированный доход. В результате работы схемы пострадали в общей сложности около 15 тыс. человек, объем украденных средств составил 320 млрд вон ($228,4 млн). Это стало рекордной для Южной Кореи мошеннической схемой с использованием криптовалют.

Власти отмечают, что преступники действовали с размахом: на зарубежных криптобиржах было организовано шесть выпусков различных токенов.

Также работала специальная «команда по маркетингу», которая искусственно завышала цены на выпускаемые токены. Кроме того, преступники организовали несколько фирм по «инвестиционному консалтингу в области криптовалют», которые также вводили клиентов в заблуждение.

Растущий размах криптовалютных потерь от краж, хакерских атак и мошеннических схем фиксируют в этом году и исследователи специализированного ресурса CryptoPresales. Они подсчитали, что с начала года во всем мире было похищено криптовалюты в целом на $1,63 млрд. Это всего на $100 млн меньше, чем за весь 2023 год. Однако по числу инцидентов (164) текущий год отстает от прошлого на 42% (283).

Исследователи отмечают, что по числу краж прошлый год стал рекордным за все время наблюдений, однако в текущем году при меньшем числе краж общий объем похищенных средств практически сравнялся с 2023-м.

«Высокая прибыльность и анонимность операций с криптовалютами привлекают самый широкий спектр злоумышленников,— отмечается в докладе.— Все это приводит к тому, что объемы потерянных средств от преступных трансакций достигают шокирующих высот».

По объему похищенных средств текущий год пока занимает четвертое место за все время наблюдений с 2014 года. Однако за оставшееся до конца года время ситуация может измениться и 2024 год может вполне войти в топ-3 по объему потерь. Первое место с большим отрывом занимает 2022 год: тогда было украдено криптовалюты на $3,5 млрд, на втором месте 2021 год — $2,7 млрд. На третьем месте пока находится 2023 год — $1,75 млрд.

Евгений Хвостик