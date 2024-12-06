Рубль закругляется

Активные продажи экспортной выручки и заявления финансовых властей по поддержке национальной валюты вернули ситуацию на валютном рынке к состоянию двухнедельной давности. Курс доллара на внебиржевом рынке опускался до уровня 100 руб./$, хотя неделю назад поднимался выше 114 руб./$. Аналитики не исключают снижения курса ниже уровня круглой отметки, однако до конца года ожидают колебаний в широком диапазоне 99–106 руб./$ из-за сохраняющихся геополитических рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В четверг, 5 декабря, на внебиржевом рынке внебиржевой курс доллара опускался до отметки 100 руб./$, минимума с 20 ноября. Впрочем, этот психологически важный уровень преодолен не был. А к концу торгового дня курс остановился на отметке 100,5 руб./$. Это более чем на 4,5 руб. ниже значений закрытия среды и на 14 руб. ниже максимума, установленного 27 ноября. Фактически курс американской валюты вернулся к значениям, на которых находился до введения масштабных американских санкций против российского финансового сектора (см. “Ъ” от 22 ноября).

Стремительно снижался и курс юаня. В ходе торгов на Московской бирже он также обновил минимум с 14 ноября, достигнув отметки 13,61 руб./CNY. По итогам основной сессии курс остановился на отметке 13,93 руб./CNY, потеряв за день 40 коп. и почти 1,23 руб. по сравнению с максимумом недельной давности.

При этом власти ограничивались лишь словесными интервенциями. В среду в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов заявил, что ждет, что в обозримом будущем курс вернется к плановым значениям на уровне 96–97 руб./$. В четверг он заявил, что ситуация с курсом национальной валюты «будет в порядке» через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США.

Впрочем, неделей ранее Банк России для поддержки курса рубля объявил о прекращении до конца года покупок валюты в рамках бюджетного правила, хотя продолжил ее продажу в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния в объеме 8,4 млрд руб. в день. Оперативное вмешательство Банка России, как считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, позволило удовлетворить отложенный спрос и нормализовать ситуацию в ключевых сегментах валютного рынка после введения санкций на российские банки, активно участвовавшие в обслуживании трансграничных платежей.

Обращения властей в отношении той или иной ситуации на рынке повышают доверие инвесторов к тому или иному классу активов, отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева. При этом отсутствие комментариев о том, что ситуация позитивна для той или иной группы участников рынка, воспринимается спекулянтами как фактор неопределенности, на котором можно сыграть. «Участники рынка, включая спекулянтов, услышали сигналы властей о нежелательности дальнейшего ослабления рубля. Поэтому многие спекулянты могли сыграть на укрепление рубля»,— не исключает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Однако одних словесных интервенций и продаж спекулянтов было бы недостаточно для такого стремительного разворота, считают аналитики. По мнению Михаила Васильева, укрепление последних дней связано в первую очередь с тем, что экспортеры нарастили предложение валюты на внутреннем рынке. Об этом косвенно говорят нетипично высокие для начала месяца объемы биржевых торгов юанем. По оценке “Ъ”, основанной на данных участников рынка, в четверг объем составил около 144 млрд руб. В среднем с начала недели объемы превышали 100 млрд руб. в день, что в 1,1–1,5 раза превышало средние ежедневные значения в начале осенних месяцев. «Не исключено, что экспортеры постепенно находят новые пути, которые увеличили приток валюты в страну. То есть на рынке присутствует эффект отложенного предложения, о чем свидетельствуют повышенные торговые обороты»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Дальнейшая динамика валютных курсов будет определяться и геополитическими факторами, и развитием ситуации с платежами за экспорт и импорт. «В пользу российской валюты будет выступать профицит торгового баланса — Россия по-прежнему экспортирует примерно на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует. Поддержку рублю также окажет и вероятное повышение ключевой ставки еще на 100 б. п., до 22%»,— отмечает Михаил Васильев. По его оценке, до конца года курс юаня будет оставаться в районе 13,5–14,5 руб./CNY, курс доллара — 99–106 руб./$. Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев не исключает стабилизации курса доллара до конца декабря с последующим переходом к диапазону 107–112 руб./$ в 2025 году. Однако в данном сценарии он ожидает дальнейшей либерализации требований по продаже валютной выручки.

Виталий Гайдаев