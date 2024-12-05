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Коммерсантъ FM
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Премию «Большая книга» вручили Алексею Варламову за роман «Одсун»

Победителем 12-й премии «Большая книга» стал Алексей Варламов за роман «Одсун», сообщила пресс-служба премии. Второе место занял художник и скульптор Михаил Шемякин за автобиографию «Моя жизнь: до изгнания». На третьем месте — Захар Прилепин со сборником рассказов «Собаки и другие люди».

Алексей Варламов

Алексей Варламов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Алексей Варламов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, специальный приз «За вклад в литературу» присудили киноконцерну «Мосфильм», которому в этом году исполнилось 100 лет. Приз получил заслуженный деятель искусств России сценарист и режиссер Александр Бородянский.

Студенческое жюри специального приза «Выбор поколения», в которое вошли студенты факультета креативных индустрий и факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, отметило роман Нади Алексеевой «Полунощница». Спецприз был учрежден ради популяризации современной прозы среди молодежи и повышения интереса к отечественной литературе.

В народном голосовании премии «Большая книга» на рекомендательном сервисе LiveLib первое место заняла Наталья Илишкина за роман «Улан Далай». Второе место — Яна Вагнер с романом «Тоннель». Третье место заняла Дарья Бобылева с романом «Магазин работает до наступления тьмы».

Премия «Большая книга» была учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. Автору, занявшему первое место, полагается приз в размере 3 млн руб., второе — 1,5 млн руб., третье — 1 млн руб. Победителем премии в 2023 году стал писатель Евгений Водолазкин с романом «Чагин». Второе место занял Юрий Буйда с романом «Дар речи», третье — Алексей Сальников с романом «Оккульттрегер».

Рецензию на роман Алексея Варламова «Одсун» можно прочесть здесь.

Рецензию на автобиографию Михаила Шемякина можно прочесть здесь.

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