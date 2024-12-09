Чаты и домочадцы

Родители российских школьников сообщают о неудобствах, вызванных требованиями ряда педагогов перенести все общение с учителями из привычных чатов в WhatsApp и Telegram на площадку образовательной платформы «Сферум». Эта платформа создана Минпросвещения и Минцифры не только для цифровизации учебного процесса, но и для защиты его участников от несанкционированных подключений и безопасности их персональных данных. Недовольны, как выяснил “Ъ”, процессом и некоторые педагоги, которые говорят, что «имитация активности» на платформе отнимает у них время. В Минпросвещения заверили, что любые принуждения родителей и учителей к пользованию «Сферумом» являются «перегибами на местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минпросвещения заявляют, что никому не навязывают платформу «Сферум» — просто она единственная, которой можно пользоваться безопасно

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Минпросвещения заявляют, что никому не навязывают платформу «Сферум» — просто она единственная, которой можно пользоваться безопасно

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С конца ноября родителям школьников в различных регионах России поступают настоятельные просьбы зарегистрироваться на образовательной платформе «Сферум» и вступить там в чат класса. Корреспондент “Ъ” получил подобное сообщение в среду, 4 ноября. В 11 утра классный руководитель прислал ссылку на новый чат в «Сферуме» в группу в WhatsApp, через которую сейчас осуществляется коммуникация родителей с педагогом, и попросил «очень срочно присоединиться». При этом учитель пообещал сохранить чат в WhatsApp.

Запущенная в 2021 году информационно-коммуникационная платформа «Сферум» — часть создаваемой Минпросвещения и Минцифры образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование». В приложении на интерфейсе социальной сети «ВКонтакте» учителя могут общаться с учениками и родителями в закрытых чатах, размещать образовательные материалы и проводить видеоконференции. По данным Минпросвещения, в «Сферуме» уже зарегистрировано более 2,1 млн педагогов (более 90% учителей России). Общее число пользователей превышает 28 млн человек, еженедельно его используют более 10 млн.

Родители жалуются на довольно сложный процесс регистрации в «Сферуме»: надо скачать приложение «VK-мессенджер», войти в него через «ВКонтакте» или «Госуслуги», а затем создать отдельный учебный профиль. Потом пользователь должен быть верифицирован учебным заведением.

«На этой неделе на совещании приказали перенести все чаты в "Сферум", общаться в других мессенджерах запретили, так как там не гарантирована безопасность персональных данных»,— рассказал “Ъ” преподаватель одной из московских школ, попросивший не называть его имя. По его словам, до конца 2024 года в приложение должны быть переведены чаты начальной школы, а к маю — все остальные. В департаменте образования и науки Москвы (ДОНМ) “Ъ” объяснили, что «"Сферум" — единственный продукт, созданный для общения в мессенджерах с учетом реалий российской системы образования». Этот «канал цифровой коммуникации» школа может выбирать «законно» и «использовать только его в целях безопасности, а при отказе родителей общаться через выбранный сервис — переводить взаимодействие в личные встречи», пояснили в ДОНМ.

В Telegram-канале «Родители Кирова за очное образование» пишут: «Им самим (учителям.— “Ъ”) будет некомфортно, если не донесут информацию до большинства, и это вынудит их писать в других мессенджерах». Мама кировского пятиклассника Анна Михайлова «опасается, что контроль чатов помешает учебному процессу, а также сократит живое общение родителей с учителями».

В направленном премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпросвещения Сергею Кравцову обращении профсоюза «Учитель», которое подписали 2187 учителей и родителей, говорится, что процесс регистрации и «имитации активности» отнимает у педагогов время, которое те «могли бы посвятить проверке работ учеников и реальному общению с ними». «В беседах с учителями руководство ссылается не на практическую полезность платформы, а на "распоряжения сверху" и необходимость "выполнять показатели"»,— рассказал “Ъ” глава профсоюза, учитель из Нижегородской области Дмитрий Казаков.

Преподавательница из Вологодской области рассказала “Ъ” на условиях анонимности, что директор школы под угрозой лишения премий обязал подчиненных каждую неделю отправлять через «Сферум» минимум десять сообщений в родительский чат, а также обеспечить регистрацию там всех родителей и учеников — иначе образовательное учреждение якобы не включат в программу капремонта. Педагог пожаловалась в региональный департамент образования и получила ответ (есть в распоряжении “Ъ”), что «регистрация носит добровольный характер», а отказ «не является основанием для наложения дисциплинарного взыскания».

«Наша школа начала использовать "Сферум" еще в период пандемии. Тогда он был достаточно сырым, в работе происходили сбои,— сообщил “Ъ” директор Домновской средней школы (Калининградская область) Павел Телятник.— Но сейчас это стабильно работающий мессенджер». Господин Телятник полагает, что интеграция приложения с VK и «Госуслугами» вызывает у многих родителей опасения из-за необходимости предоставлять персональные данные. Впрочем, собеседник “Ъ” не знает о каких-либо принуждениях к использованию «Сферума».

В Минпросвещения РФ заверили “Ъ”, что у ведомства нет специальных требований и целевых показателей эффективности, касающихся регистрации в «Сферуме». «Каждая образовательная организация самостоятельно принимает решение об использовании сервиса,— заявили в ведомстве.— Какие-то показатели, исполнения которых требуют от некоторых учителей,— это инициативы представителей административного руководства, являющиеся перегибами на местах». В Минпросвещения подчеркивают, что «Сферум» — «единственная сертифицированная платформа для образовательного процесса, все участники — верифицированные пользователи, она максимально защищена от утечки персональных данных, мошенничества и распространения вредоносного и экстремистского контента». Именно поэтому педагогам настоятельно рекомендуют общаться с родителями и учениками только в «Сферуме». Минпросвещения готово рассмотреть предложения профсоюза «Учитель» по улучшению работы системы и оптимизации образовательного процесса. «Призываем направлять свои предложения рабочим группам, участвующим в разработке долгосрочной стратегии российского образования»,— добавил представитель ведомства.

Полина Ячменникова