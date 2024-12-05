Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силуанов пообещал, что с курсом рубля все будет в порядке через пару недель

Министр финансов Антон Силуанов считает, что резкое падение рубля на международном рынке произошло из-за введения Минфином США санкций против Газпромбанка. Однако в ближайшее время, считает министр, ситуация с курсом должна стабилизироваться. В конце ноября президент Владимир Путин говорил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две — и все будет в порядке»,— сказал министр, общаясь с журналистами (цитата по «Прайм»). Господин Силуанов не уточнил, какой курс он имеет в виду.

Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня, 5 декабря,— 104,2361 руб./$. На международном рынке Forex американская валюта за день подешевела сразу на несколько рублей и опустилась до 100 руб./$.

В ноябре Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа. После введения санкций Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. В тот же день доллар на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%.

Подробнее о динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...