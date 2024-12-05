Силуанов пообещал, что с курсом рубля все будет в порядке через пару недель

Министр финансов Антон Силуанов считает, что резкое падение рубля на международном рынке произошло из-за введения Минфином США санкций против Газпромбанка. Однако в ближайшее время, считает министр, ситуация с курсом должна стабилизироваться. В конце ноября президент Владимир Путин говорил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наши участники внешнеэкономической деятельности находят возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две — и все будет в порядке»,— сказал министр, общаясь с журналистами (цитата по «Прайм»). Господин Силуанов не уточнил, какой курс он имеет в виду.

Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня, 5 декабря,— 104,2361 руб./$. На международном рынке Forex американская валюта за день подешевела сразу на несколько рублей и опустилась до 100 руб./$.

В ноябре Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа. После введения санкций Центробанк сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. В тот же день доллар на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%.

Подробнее о динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».