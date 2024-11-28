Путин: нет оснований для паники из-за курса рубля

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники нет. По его словам, колебания курса зависят от многих факторов сезонного характера, включая цены на нефть и платежи в бюджет, а не только от инфляционных процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану»,— сказал глава государства на пресс-конференции в Астане.

«Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть, это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы.— продолжил президент. — Но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательное решение».

Накануне курс доллара превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%. Ослабление рубля объясняется дефицитом валюты из-за американских санкций, которые усложнили возможность экспортеров по репатриации выручки. ЦБ уже объявил о мерах поддержки: регулятор отказался от покупок валюты на внутреннем рынке до конца года для снижения волатильности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пристегните рубли»