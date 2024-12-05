Доллар на межбанковском рынке снизился до 100 рублей

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex снижается 4,1% с начала торгов. На момент 15:54 мск американская валюта торгуется по 100,8 руб. Курс евро за день также снизился на несколько рублей до 106,2 руб. Китайский юань на Московской бирже подешевел до 13,9 руб.

Официальный курс доллара от Центробанка на 5 декабря — 104,2361 руб./$. В ноябре Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Вскоре после этого ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Пресс-служба регулятора уточнила, что такое решение было принято для снижения волатильности. В тот же день курс доллара на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб./$, поднимаясь в моменте на 11,5%.

О динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».