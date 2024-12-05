ВТБ закроет банковский бизнес в Африке

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) отзывает лицензию банка Banco VTB Africa S.A. в Анголе, сообщил глава группа Андрей Костин. Деятельность «дочки» заморожена с 2022 года из-за блокирующих санкций. Это единственный банк группы в Африке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Закрываем. Отзываем лицензию… Все заморожено, поэтому… Подали уже документы»,— сказал господин Костин журналистам на форуме «Россия зовет!» (цитата по «Прайму»).

ВТБ принадлежит 50,1% Banco VTB Africa S.A. Вторым по величине акционером является бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула. Банк был открыт в Анголе в 2007 году.

О последних санкциях США в отношении российской финансовой инфраструктуры — в материале «Ъ» «Удар пришелся по расчетам».