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Коммерсантъ FM
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ВТБ закроет банковский бизнес в Африке

Группа ВТБ (MOEX: VTBR) отзывает лицензию банка Banco VTB Africa S.A. в Анголе, сообщил глава группа Андрей Костин. Деятельность «дочки» заморожена с 2022 года из-за блокирующих санкций. Это единственный банк группы в Африке.

Андрей Костин

Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Закрываем. Отзываем лицензию… Все заморожено, поэтому… Подали уже документы»,— сказал господин Костин журналистам на форуме «Россия зовет!» (цитата по «Прайму»).

ВТБ принадлежит 50,1% Banco VTB Africa S.A. Вторым по величине акционером является бывший президент ангольской алмазодобывающей компании Endiama Антонио Карлос Сумбула. Банк был открыт в Анголе в 2007 году.

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