ВТБ: к 2026 году 9 из 10 запросов клиентов будет решать искусственный интеллект

К 2026 году искусственный интеллект (ИИ) в чатах и голосовых помощниках ВТБ (MOEX: VTBR) будет самостоятельно решать девять из 10 запросов клиентов, сообщил руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов на форуме «Россия зовет!». Сейчас восемь из 10 обращений в чат обрабатывает бот с ИИ без опции «позвать человека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Чугунов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Никита Чугунов

Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

Как сообщили в банке, чат-бот способен обрабатывать запросы по 1802 тематикам, из которых 800 работают с применением ИИ. В будущем планируется расширение тематики.

«Искусственный интеллект — как ребенок: чтобы воспитать, в него нужно вложить немало сил и знаний. В следующем году мы будем тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи»,— сказал господин Чугунов. Сотрудники банка, по его словам, «продолжают решать сложные и нестандартные задачи».

О финансовых интересах искусственного интеллекта — в колонке Максима Буйлова.