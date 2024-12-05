Путин проводит заседание по нацпроектам

Владимир Путин проводит в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тема заседания — «О повестке национального развития Российской Федерации на 2025–2030 годы». С основным докладом выступит премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале своей речи президент предложил составить справочник, где понятным языком будет рассказано об этапах и результатах нацпроектов. Владимир Путин также заметил, что работа по нацпроектам в регионах «несколько затянулась». По его словам, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования.

«Целевые показатели нацпроектов должны быть объективны, основываться на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов. Надо признать, что такая ситуация просматривается далеко не по всем показателям»,— сказал глава государства. Он подчеркнул, что ключевое значение при оценке работы правительства по нацпроектам будет иметь мнение самих граждан. За исполнением национальных проектов должны следовать видимые результаты, добавил президент.

3 декабря правительство на очередной стратегической сессии обсудило вопросы увязки обновляемых нацпроектов с целями технологического развития. В целом, как объявил Михаил Мишустин, «каркас» для работы по обеспечению технологического лидерства России практически готов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».