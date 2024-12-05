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Коммерсантъ FM
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Олега Шеина лишили депутатского мандата из-за статуса иноагента

Астраханская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Олега Шеина, включенного 22 ноября Минюстом в реестр иностранных агентов. За это решение проголосовали все 35 из 44 парламентариев, присутствовавших на заседании. Сам господин Шеин (включен в реестр иноагентов) в зале не присутствовал.

Олег Шеин (объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Олег Шеин (объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Олег Шеин (объявлен иностранным агентом) в 2022 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед голосованием председатель думы Игорь Мартынов предоставил слово нескольким депутатам. Сначала свою позицию по поводу бывшего однопартийца выразили члены «Справедливой России — За правду». Евгений Дунаев отметил, что с началом СВО стало ясно, что убеждения Олега Шеина (включен в реестр иноагентов) расходятся с государственной политикой. Он также подчеркнул, что риторика депутата привела к разрушению контактов астраханского отделения партии с ее центральным аппаратом.

Руководитель астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков одобрил предложенное решение, подчеркнув, что позиция депутата-иноагента недопустима в период СВО. Депутаты Евгений Бабушкин и Владислав Коняев также высказались в поддержку прекращения полномочий. О единогласном одобрении такого решения единороссами заявил член их фракции Олег Петелин, подчеркнув важность сплоченности депутатов для совместной работы. По его мнению, сегодняшняя ситуация требует объединиться и работать вместе, чтобы противостоять внешним вызовам.

Подробнее об исключении Олега Шеина из СРЗП — в материале «Ъ» «Список иноагентов пополнился справороссом».

Нина Шевченко, Астрахань

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