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Коммерсантъ FM
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Список иноагентов пополнился справороссом

Экс-депутат Госдумы попал в реестр иноагентов

В пятницу стала известно, что бывший депутат Госдумы, известный политик левых взглядов и член «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Олег Шеин был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. В своем публичном комментарии политик не выразил удивления принятым в отношении него решением. СРЗП сразу же исключила господина Шеина из рядов партии.

Олег Шеин (слева; признан иноагентом) явно придерживался других идеологических взглядов, чем Захар Прилепин (справа), но о сопартийцах всегда высказывался аккуратно

Олег Шеин (слева; признан иноагентом) явно придерживался других идеологических взглядов, чем Захар Прилепин (справа), но о сопартийцах всегда высказывался аккуратно

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Олег Шеин (слева; признан иноагентом) явно придерживался других идеологических взглядов, чем Захар Прилепин (справа), но о сопартийцах всегда высказывался аккуратно

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Олег Шеин (признан иноагентом) стоял у истоков нынешней партии «Справедливая Россия — За правду». Уроженец Астрахани всегда был политиком левых взглядов и за свою карьеру состоял во многих политических организациях этого спектра. В 1999 и 2003 годах успешно избирался в Госдуму по одномандатному округу, а в 2005 году стал членом политсовета партии «Родина». В 2006 году партия влилась в «Справедливую Россию: Родина/Пенсионеры/Жизнь», позже ставшей «Справедливой Россией» (СР), а потом «Справедливой Россией — За правду». Господин Шеин (признан иноагентом) с момента создания СР входил в президиум ее центрального совета, возглавлял астраханское отделение. В 2007 году он избрался в Госдуму уже по списку эсеров, а вот в 2011 году занять депутатское кресло не смог, зато попал в Астраханскую областную думу.

В 2012 году политик заметно увеличил свою известность после выборов мэра Астрахани.

На них Олег Шеин (признан иноагентом) проиграл, однако не признал их итоги и объявил голодовку. Протест политика был поддержан многими федеральными лидерами оппозиционного движения, которым тогда удавалось устраивать масштабные протесты в российских городах. Вскоре господин Шеин (признан иноагентом) вошел в Координационный совет оппозиции, однако в 2013 году вышел из него после требования об этом со стороны руководства «Справедливой России». В 2016 году снова избрался в Госдуму по ее списку. На выборах 2021 года думского мандата не получил и опять оказался в Астраханской облдуме.

Все это время Олег Шеин (признан иноагентом) являлся одним из идеологических лидеров «Справедливой России» и всегда позиционировал партию как левую.

Однако в апреле 2023 года политик неожиданно заявил, что покидает пост руководителя астраханского отделения СРЗП. Политик туманно объяснял причины этого решения, но отметил, что для него, как для «человека с советскими взглядами», не подлежат обсуждению ценность мира, недопустимость «дороги военных конфликтов», важность интернационализма и международной солидарности работающего класса.

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Решение о включении его в реестр иноагентов господин Шеин (признан иноагентом) прокомментировал в своем Telegram-канале так: «Ну что ж. Два с половиной года работы против мракобесия и реакции у меня было. Это щедро по нынешним временам».

СРЗП не стала медлить и через три часа после объявления о присвоении Олегу Шеину статуса иноагента опубликовала на своем сайте решение о его исключении. «С 2022 года публичная риторика О. В. Шеина (признан иноагентом.— ''Ъ'') шла вразрез с деятельностью партии.— отмечается в тексте.— Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии».

Андрей Винокуров

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