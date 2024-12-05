Костин назвал чушью слухи о возможной заморозке вкладов россиян

Глава ВТБ Андрей Костин не подтвердил информацию о возможной заморозке банковских вкладов россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я считаю, что это чушь»,— сказал господин Костин на полях Веронского евразийского экономического форума (цитата по ТАСС).

Эту тему начали обсуждать после того, как в ноябре директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что вклады россиян могут заморозить ради борьбы с инфляцией. Такой вариант развития событий отвергла глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Она назвала подобные разговоры бессмысленными и заверила, что «в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются».

Этой зимой ожидается пик ставок по вкладам. В ВТБ считают, что в 2025 году банки уже не будут заметно менять доходность, а в конце года максимальные значения у основных кредитных организаций достигнут 21–22%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Вклады поднимаются к пику».