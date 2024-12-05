Зампред ЦБ: жесткая ДКП формирует тренд на повышение доверия к фондовому рынку

Проведение Центробанком (ЦБ) жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) формирует долгосрочный тренд на повышение доверия к фондовому рынку в будущем, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. В противном случае, по его мнению, на рынке «не будет доверия», и инвесторы не будут на него выходить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Владимир Чистюхин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Если предположить, что сегодня вне зависимости от повышенных инфляционных ожиданий и не той инфляции, на которую мы рассчитывали, еще и денежно-кредитная политика будет мягкой, то мы даже близко не получим нормального фондового рынка завтра»,— сказал господин Чистхин на форуме ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «РИА Новости»).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина убеждена, что смягчение ДКП будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше, а также повлияет на ослабление рубля. По ее словам, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. В ноябре, по данным Минэкономики, годовая инфляция в России ускорилась с 8,68% до 8,78%.

Об экономической политике властей — в материале «Ъ» «Россию зовут сделать предложение».