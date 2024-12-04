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Коммерсантъ FM
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Набиуллина сравнила высокую инфляцию с температурой у больного

Центробанк вместе с правительством работает над тем, чтобы рост экономики был устойчивым и базировался на росте потенциала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она сравнила высокую инфляцию с температурой у больного и отметила, что на ее фоне экономический рост может быть неустойчивым.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эльвира Набиуллина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это как высокий пульс у человека при беге на длинную дистанцию — короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Инфляция это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней»,— сказала госпожа Набиуллина в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам главы ЦБ, если регулятор не будет денежно-кредитной политикой реагировать на повышенную инфляцию или станет снижать ставку, это может привести к ускорению инфляции, а также повлиять на ослабление рубля. «Это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию»,— уверена она.

По данным Минэкономики, годовая инфляция в России в конце ноября ускорилась с 8,68% до 8,78%. Эльвира Набиуллина говорила, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. По ее мнению, нельзя ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

О борьбе с ростом цен — в публикации «Ъ» «Трое против инфляции».

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