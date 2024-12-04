Набиуллина: смягчение ДКП будет капитуляцией перед инфляцией

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. По ее словам, на заседании ЦБ 20 декабря будет обсуждаться повышение ключевой ставки, но оно не предопределено. Глава ЦБ считает, что смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС Эльвира Набиуллина

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов»,— сказала госпожа Набиуллина на сессии в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

Глава ЦБ сравнила высокую инфляцию с высокой температурой у больного человека — на ее фоне экономический рост не может быть устойчивым. Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас у ЦБ нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

Годовая инфляция в России за неделю с 19 по 25 ноября ускорилась с 8,68% до 8,78%, свидетельствуют данные Минэкономики.

О борьбе властей с ростом цен — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».