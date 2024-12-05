Путин отреагировал на угрозы Трампа о пошлинах для БРИКС за отказ от доллара

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», высказался об угрозах избранного президента США Дональда Трампа в адрес других стран за возможный отказ от использования доллара во взаимной торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вновь избранный президент США четыре года не был в Белом доме. За это время в мировой и американской экономике произошли изменения»,— заявил Владимир Путин, уточнив, что использование американской валюты в качестве мировой только за последние десять лет принесло США около 10 трлн незаработанных долларов.

Президент России подчеркнул, что США таким образом продолжают эксплуатировать другие экономики мира в своих интересах. Владимир Путин обратил внимание, что выражения «запрещать использование доллара» и «не использовать американскую валюту» не являются синонимами, особенно при наличии новых финансовых инструментов и электронных средств расчетов.

«Вот, например, биткойн — кто может запретить? Да никто. А использование других электронных средств расчетов кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность»,— сказал господин Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

30 ноября господин Трамп написал в соцсети Truth Social, что страны БРИКС не должны поддерживать никакую другую валюту «для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся с 100% пошлинами».

Российский президент также не стал давать рекомендации избранному президенту США, назвав господина Трампа «человеком, который в советах и рекомендациях не нуждается».

О том, что еще говорил президент,— в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин не растерял форума».