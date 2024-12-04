Владимир Путин: никто не сможет запретить биткойн

Президент России Владимир Путин заявил, что биткойн и другие цифровые валюты будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара. Он подчеркнул, что развитие таких новых технологий — неизбежный процесс.

«Вот, например, биткойн — кто может запретить? Да никто. А использование других электронных средств расчетов кто может запретить? Никто, потому что это новые технологии, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность»,— сказал господин Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

29 ноября Владимир Путин подписал закон, который признает цифровую валюту имуществом. Теперь доходы от сделок с криптовалютой в пределах 2,4 млн руб. в год будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, выше этой суммы — по ставке 15%.

В ноябре участники рынка рассказали «Ъ» о росте спроса на майнинговое оборудование. Они связывают тренд со стремительным подорожанием биткойна. Напомним, что с 1 ноября в России в силу вступил закон о легализации майнинга.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Эпидемия майнингита».