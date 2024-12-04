Столичные власти начали взимать плату на городских зарядных станциях для электромобилей

Московский департамент транспорта сообщил о запуске 39 новых станций заряда электромобилей в рамках городского проекта «Энергия Москвы»: на них действует тариф 20 руб./кВт•ч. Отметим, все 250 ранее открытых станций были для автовладельцев бесплатны. Введение тарифа на новых зарядках, пояснили в дептранса, нужно «для ускорения развития инфраструктуры». «Так мы повышаем инвестиционную привлекательность, чтобы и дальше развивать зарядную инфраструктуру в столице»,— добавил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Всего в Москве, по данным столичной мэрии, действует более 3,2 тыс. зарядных станций, в том числе принадлежащих частным компаниям и установленных в рамках проекта «Энергия Москвы» (его курирует транспортный комплекс города). К 2030 году, по словам господина Ликсутова, планируется расширить зарядную инфраструктуру до 30 тыс. станций, что обеспечит рост парка электромобилей до 320 тыс. (до 7% от общего числа машин в городе). Иван Буранов