Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE

Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE), говорится в пресс-релизе организации. Он был избран на пост президента организации 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Исполнительный комитет FIE провел заседание 1 декабря и был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий в качестве президента FIE в целях обеспечения эффективной работы федерации»,— говорится в пресс-релизе.

Во время голосования на пост президента Международной федерации фехтования на конгрессе в Ташкенте за Алишера Усманова отдали голоса 120 делегатов. За его соперника, президента Шведской федерации фехтования Отто Дракенберга,— 26. Алишер Усманов возглавлял FIE с 2008 года. 1 марта 2022 года он добровольно приостановил полномочия президента организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алишер Усманов повторил выбор».