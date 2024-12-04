Алишер Усманов повторил выбор

Спустя несколько дней после триумфального возвращения на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов вновь, как и в 2022 году, добровольно приостановил исполнение своих обязанностей с целью «обеспечить ее эффективную работу». Господин Усманов сообщил, что, «руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Международная федерация фехтования опубликовала на своем официальном сайте сообщение (.pdf), в котором говорится о том, что 1 декабря исполнительный комитет федерации был проинформирован о решении Алишера Усманова временно приостановить исполнение обязанностей ее президента с целью обеспечить эффективную работу организации. Исполком его «одобрил и ратифицировал». Ключевой орган FIE назначил исполняющим обязанности президента Манолиса Кациадакиса, уже имевшего такой статус ранее. Перестановки должен утвердить конгресс федерации.

Эту новость FIE обнародовала через четыре дня после прошедших в Ташкенте выборов ее главы. На них состоялось триумфальное возвращение на президентский пост Алишера Усманова. Господин Усманов занимал его на протяжении почти полутора десятилетий.

Он впервые возглавил FIE в 2008 году, а затем трижды подряд — в 2012-м, 2016-м и 2021-м — переизбирался руководителем федерации.

При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было. В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала специальной военной операции на Украине.

О намерении вернуть себе должность он объявил в октябре. При этом выяснилось, что уровень доверия к господину Усманову в фехтовальном сообществе по-прежнему огромен. Его выдвижение поддержали 103 страны — две трети от всех, входящих в FIE.

Поддержавшие отмечали существенный прогресс, достигнутый фехтованием под руководством господина Усманова в целом ряде аспектов.

Это и расширение его географии, и повышение «удельного веса» в олимпийской программе (на главном соревновании фехтовальщики разыгрывают сейчас максимальное количество комплектов наград — 12), и укрепление финансовой стабильности.

Нет ничего странного в том, что победа Алишера Усманова на ташкентских выборах получилась чрезвычайно убедительной. Господин Усманов получил 120 голосов, в то время как его единственный соперник, швед Отто Дракенберг,— 26. Представитель предпринимателя последовавшее за ней решение связал с теми же обстоятельствами, которые вынудили его пойти на аналогичный шаг в 2022 году.

«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости»,— заявил представитель господина Усманова.

Алексей Доспехов