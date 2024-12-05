Ресторатору приготовили второй срок

В Хамовническом суде Москвы вынесен приговор по делу владельца сети московских ресторанов «Генацвале», экс-руководителя обанкротившегося ООО «Мармарило» Вахтанга Шонии. Бизнесмена, который уже отбывает срок по своему первому делу, приговорили с учетом имеющегося приговора к шести с половиной годам колонии общего режима за хищение у президента группы компаний «Стройпрогресс» Альберта Джусоева в 2016 году 43 млн руб. и $1,45 млн. Деньги господином Шонией были получены якобы на развитие «Мармарило», но затем он, по версии следствия, перевел их на другие структуры и присвоил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На оглашение резолютивной части приговора председательствующей на процессе Ольге Желязковой потребовалось не более 15 минут. Из приговора следовало, что суд признал предпринимателя виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174 УК РФ (мошенничество и легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере). По первой статье подсудимый получил три с половиной года, а по второй — два с половиной года колонии общего режима. В общей сложности путем частичного сложения наказаний Вахтангу Шонии было назначено пять лет. Однако при этом суд учел, что предприниматель Шония уже отбывает срок по своему первому делу, и назначил ему по совокупности приговоров шесть с половиной лет. При этом судья удовлетворила иск потерпевшего Альберта Джусоева на сумму 123,3 млн руб. Одновременно суд обязал осужденного компенсировать расходы на адвоката, представлявшего его интересы в суде по назначению, в размере 500 тыс. руб. Впрочем, защитник получит эти деньги из бюджета, вне зависимости от того, будут ли они затем взысканы с осужденного.

Кроме того, суд оставил под арестом в качестве обеспечительной меры иномарки, принадлежавшие осужденному и его ближайшим родственникам, и недвижимость. В частности, речь идет о Maybach 57С, Mercedes, Lexus, двух земельных участках в деревне Раздолье Одинцовского района Подмосковья и построенном на одном из них доме общей площадью 361 кв. м.

Когда судья, огласив приговор, вышла из зала заседаний, Вахтанг Шония, обращаясь то ли к конвоирам, то ли к кому-то еще, сказал: «Гореть в аду все будете! И вы, и судья, и прокурор! Нет здесь справедливости». После чего попросил сидевших в первом ряду родственников не волноваться. «Все будет хорошо»,— заверил их осужденный.

Как уже рассказывал “Ъ”, 21 ноября 2022 года Савеловский суд Москвы признал господина Шонию виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил к трем с половиной годам заключения. В том уголовном деле речь шла о хищении ресторатором 95 млн руб. у московской предпринимательницы Надежды Черновой. Как установили следствие и суд, бизнесмен Шония получил эти деньги в долг, убедив женщину, что они ему требуются для участия в тендере столичного правительства на постройку в городе одного из культурных объектов. Однако на самом деле предприниматель потратил деньги на свои нужды и так их и не вернул.

По словам представителя потерпевшего, Вахтанг Шония сумел получить крупную сумму в долг у Альберта Джусоева потому, что был его соседом по дому: они с президентом группы компаний «Стройпрогресс» проживали в Хамовническом районе. При этом заемщик хотел получить деньги якобы на увеличение «оборотных средств» ООО «Мармарило», специализировавшегося на обработке изделий из мрамора и других отделочных пород.

Однако, по материалам дела, получив деньги, ресторатор стал затягивать с их возвратом, обещая кредитору, что «не сегодня завтра все вернет сполна». Но в итоге так и не расплатился. Господин Джусоев терпеливо ждал несколько лет и с заявлением о мошенничестве в ОМВД Хамовники обратился лишь в 2021 году. Полицейские почти год проверяли изложенные в заявлении факты и возбудили уголовное дело в отношении Шонии в 2022 году. Впоследствии материалы расследования были переданы в следственное управление ОМВД по Северному округу Москвы, которое в итоге и направило дело в суд.

К слову, представитель потерпевшего отметил, что свои убытки господин Джусоев покроет не полностью, поскольку в долг Шонии он давал $1,45 млн и 43 млн руб. несколько лет назад и покупательная способность этих средств за это время упала. Но даже и то, что обязал с осужденного взыскать суд, получить будет проблематично. Как уже рассказывал “Ъ”, помимо погашения долгов перед Альбертом Джусоевым и Надеждой Черновой у него имеются и другие. В частности, бывший совладелец Петровского пассажа, а впоследствии гендиректор ООО «Мармарило» Тахир Матиев одолжил ресторатору свыше $10 млн. Вернуть деньги Вахтанга Шонию обязал Мещанский суд, наложивший при этом взыскание на все имущество заемщика, включая и 50-процентную долю в «Мармарило».

Алексей Соковнин