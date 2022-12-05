Долг записали в приговор

Савеловский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам заключения владельца сети московских ресторанов «Генацвале», экс-руководителя ООО «Мармарило» Вахтанга Шонию. Он был признан виновным в мошенническом присвоении 95 млн руб., полученных в долг у московской предпринимательницы Надежды Черновой. Господин Шония убедил женщину, что эти деньги ему нужны для участия в тендере столичного правительства на постройку одного из культурных объектов. Деньги заемщик так и не отдал.

На оглашении приговора подсудимого в зале заседаний не оказалось: как выяснилось, Вахтанг Шония, будучи под подпиской о невыезде, лег в больницу. В зале даже не было положенных по такому случаю конвоиров.

Как следовало из приговора суда, летом 2015 года финансовое положение ООО «Мармарило» (фирма специализировалась на обработке изделий из мрамора и других отделочных пород) было не слишком благополучным, при этом улучшить ситуацию не помогали ни доходы господина Шонии от ресторанного бизнеса, ни средства кредиторов. В итоге, согласно материалам дела, Вахтанг Шония решил занять несколько десятков миллионов рублей у бизнесвумен Надежды Черновой, у которой были хорошие связи в финансовых и деловых кругах.

Летом 2015 года бизнесмен сообщил предпринимательнице, что к 2017 году в столице планируется создать некий новый культурный объект, на который якобы уже выделено несколько сотен миллионов рублей. Господин Шония сообщил, что он от имени своего ООО намерен принять участие в проекте. Однако для начала, говорил Вахтанг Шония, необходимо выиграть тендер, для чего ему нужно не менее 95 млн руб. Женщина соглашалась дать ресторатору взаймы эту сумму под 5% в месяц. В итоге сошлись на 11% в год, подписав в августе 2015 года соответствующие договоры. Заем был организован так, что кредиторами формально выступали компании «Профмастер» и «Технология». Однако, как заявляла в суде госпожа Чернова, уже через три месяца заемщик стал скрываться от нее, а потом и вовсе перестал выходить на связь. В результате в конце 2015 года к ООО «Мармарило» был подан иск о взыскании 95 млн, а на самого ресторатора в следственное управление УВД по ЦАО Москвы подано заявление о привлечении к ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Подсудимый вину ни на следствии, ни в суде не признал. Он утверждал, что действительно рассчитывал на победу в тендере на благоустройство территории, а долг регулярно обслуживал, уплатив Надежде Черновой не менее 10 млн руб. Поэтому, утверждал заемщик, она не может быть признана потерпевшей, поскольку была лишь посредником при согласовании займа и получила свои комиссионные. К слову, свидетели защиты подтверждали это заявление, а один из них утверждал, что лично передавал женщине деньги наличными. Впрочем, суд эти объяснения не принял. В итоге господин Шония был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. При этом суд удовлетворил в полном объеме гражданский иск Надежды Черновой на 95 млн руб. и на компенсацию морального ущерба в размере 100 тыс. руб.

Защита господина Шонии не согласна с приговором и обжалует его. «В ходе рассмотрения дела суду представлены документы, подтверждающие позицию защиты о том, что потерпевшая по делу являлась лишь посредником,— заявил адвокат Павел Чугунов.— Действительные бенефициары заемных средств судебным следствием установлены не были, поэтому нельзя говорить о мошенничестве, поскольку надлежащий потерпевший, если такой и существует, о совершении преступления не заявлял».

Отметим, что за исходом данного процесса следили и другие кредиторы господина Шонии, в частности представитель бывшего совладельца «Петровского пассажа», а впоследствии гендиректора ООО «Мармарило» Тахира Матиева. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Шония задолжал господину Матиеву свыше $10 млн, а поскольку отдать их не смог, Тахир Матиев вначале добился назначения себя в ООО гендиректором, а затем через Мещанский суд — решения о возврате долга с процентами. Но поскольку у Вахтанга Шонии требуемых денег не оказалось, суд наложил взыскание на все его имущество, включая и 50% остававшейся у него доли в «Мармарило». Теперь кредитор, который пока не получил полностью свои деньги обратно, рассчитывает сделать это после обвинительного приговора.

Алексей Соковнин