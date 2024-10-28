Бизнесмен остался непричастен

Как стало известно “Ъ”, подмосковная полиция четвертый раз за последние семь лет прекратила уголовное преследование бывшего совладельца «Петровского пассажа», экс-гендиректора камнеобрабатывающего ООО «Мармарило» (ныне банкрот) Тахира Матиева. Ему инкриминировалось хищение половины долей фирмы у другого ее совладельца, ресторатора Вахтанга Шонии, однако каждый раз защите господина Матиева удавалось доказать, что речь шла лишь о взыскании долга в размере $11 млн. С этим делом, отметим, связано другое, по которому Шония отбывает срок за хищение 95 млн руб. у предпринимательницы Надежды Черновой. Представители господина Матиева настаивают, что эти деньги на самом деле были взяты в кредит двумя компаниями в ДИЛ-банке (ныне банкрот), поэтому бизнесвумен не может считаться потерпевшей по делу и участвовать в конкурсном производстве «Мармарило», и ведут с ней арбитражные разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Постановление о прекращении уголовного преследования Тахира Матиева и его компаньона Марины Шаровой на днях было получено их адвокатами. В документе сообщалось, что следствие пришло к выводу о «непричастности» фигурантов к совершенным преступлениям и прекращает их уголовное преследование.

Это уже не первое подобное решение по делу. Как уже сообщал “Ъ”, расследование ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) начало еще в июне 2017 года. Основанием послужило заявление владельца сети столичных ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии. Тот сообщил правоохранителям, что Тахир Матиев якобы незаконно захватил принадлежащее ему ООО «Мармарило» (занималось обработкой природного камня, ныне банкрот).

Однако следствие установило, что конфликт между господами Матиевым и Шонией являлся гражданско-правовым и возник из-за невозврата последним долга в $11 млн.

Ссуда была взята в качестве кредита на развитие ООО еще в ноябре 2011 года. Три года спустя, поскольку расплатиться с кредитором господин Шония не смог, Тахир Матиев приобрел у должника в качестве своего рода залога 50% долей уставного капитала ООО по номиналу — за 9 тыс. руб. (уставный капитал составлял 18 тыс. руб.). В июле 2016 года господин Матиев решением участников ООО был назначен его гендиректором, а позже Мещанский суд Москвы по иску кредитора принял решение о возврате долга, при этом был наложен арест на все имущество господина Шонии, включая и 50% остававшейся у него доли в «Мармарило».

В феврале 2018 года дело господ Матиева и Шаровой было прекращено в связи с «отсутствием состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ». Однако в декабре того же года замначальника ГСУ ГУ МВД по Мособласти распорядился возобновить его. В марте 2019 года следователь вновь прекратил его, опять не найдя в действиях фигурантов состава преступления. В июле 2022 года дело было возбуждено еще раз. Но в этом случае спустя некоторое время было прекращено уголовное преследование фигурантов в связи «с их непричастностью к преступлению», а само расследование продолжилось. При этом Тахира Матиева, Марину Шарову и даже членов их семей продолжали активно вызывать в ГСУ на допросы. Тем временем адвокат Игорь Чернецкий, представляющий интересы господина Матиева, обратился с жалобой в областную прокуратуру, которая поддержала его доводы, а впоследствии и Тверской суд согласился с тем, что прекращение уголовного преследования по данному основанию является незаконным. Суд защитника поддержал, и дело в отношении Матиева и Шаровой было возбуждено вновь. Расследование длилось три дня, в итоге заместитель начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Мособласти майор Сергей Кучеренко вновь прекратил лишь преследование господ Матиева и Шаровой. Как отмечает защита фигурантов, позиция облпрокуратуры и суда принята во внимание им не была. Адвокат Чернецкий собирается обжаловать и это решение, намереваясь добиться окончательного закрытия дела. Он сообщил “Ъ”, что уже обратился с жалобой в прокуратуру Московской области, потребовав проверки всех этих фактов и «прекращения беззакония» с уголовным делом господина Матиева, по которому само следствие признает наличие исключительно гражданско-правовых отношений, но не закрывает его по реабилитирующим основаниям.

Тем временем в самом разгаре разбирательство вокруг конкурсного производства ООО «Мармарило».

Одним из кредиторов в нем указана компания «Кэплайн» (в прошлом «Элекшен»), подконтрольная предпринимательнице Надежде Черновой. Госпожа Чернова была потерпевшей по делу экс-владельца ООО Вахтанга Шонии. Как рассказывал “Ъ”, последний в 2022 году был осужден Савеловским судом Москвы на три с половиной года за мошенничество. Тогда суд признал, что в 2015 году от имени подконтрольных госпоже Черновой компаний «Профмастер» и «Технология» бизнесмену был выдан заем в 95 млн руб. под 11% годовых, который тот не вернул. Основанием для включения «Кэплайн» в реестр кредиторов «Мармарило» стало решение Мещанского суда, подтвердившего, что эта фирма заключила с компаниями «Профмастер» и «Технология» договоры переуступки права требования долга с Шонии.

Такой поворот событий не устроил остальных кредиторов «Мармарило» и Шонии. Их юристы настаивают, что в Мещанский суд были представлены подложные договоры об уступке прав требований. Это, утверждают оппоненты предпринимательницы, подтверждается протоколами опросов руководителей «Профмастера» и «Технологии», заявивших, что договоров об уступке прав требования они не подписывали, и выводами экспертов АНО «Центр судебной экспертизы "Норма"» и АНО «Лаборатория права» (копии имеются у “Ъ”) о том, что подписи под договорами не принадлежат руководителям данных компаний. Сама бизнесвумен называла в беседе с “Ъ” предпринятые ее оппонентами действия незаконными.

Тем временем, как стало известно “Ъ”, бывшие учредители ДИЛ-банка подготовили иск о привлечении госпожи Черновой к субсидиарной ответственности в ходе процедуры банкротства кредитного учреждения, они намерены взыскать с нее в московском арбитраже 935,65 млн руб., которые считают якобы невозвращенными кредитами. Они уверены, что переданные Шонии 95 млн были заемными средствами банка.

Алексей Соковнин