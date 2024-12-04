Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орешкин: доходы от депозитов в РФ находятся у ограниченного числа вкладчиков

Высокая ключевая ставка стала причиной перераспределения доходов среди разных групп населения, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Так, по его словам, из-за роста ключевой ставки увеличились доходы от депозитов, однако большая часть прибыли сконцентрировалась у «небольшой группы населения».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чиновник отметил во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что любые действия в экономической политике носят структурный характер. Так высокая ключевая ставка не только повлияла на доходы от депозитов, но и позволила ограничить рост спроса и рост кредита.

По информации Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России выросла до 21,56% годовых по итогам второй декады ноября. ВТБ спрогнозировал пик ставок по вкладам вплоть до 25% к концу года. Ожидается, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в 2024 году превысят 7 трлн руб.

К чему ведет увеличения средств населения на депозитах — в материале «Ъ» «Вклады населения следят за инфляцией».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...