Орешкин: доходы от депозитов в РФ находятся у ограниченного числа вкладчиков

Высокая ключевая ставка стала причиной перераспределения доходов среди разных групп населения, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Так, по его словам, из-за роста ключевой ставки увеличились доходы от депозитов, однако большая часть прибыли сконцентрировалась у «небольшой группы населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Чиновник отметил во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», что любые действия в экономической политике носят структурный характер. Так высокая ключевая ставка не только повлияла на доходы от депозитов, но и позволила ограничить рост спроса и рост кредита.

По информации Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России выросла до 21,56% годовых по итогам второй декады ноября. ВТБ спрогнозировал пик ставок по вкладам вплоть до 25% к концу года. Ожидается, что выплаты процентов по вкладам и накопительным счетам в 2024 году превысят 7 трлн руб.

К чему ведет увеличения средств населения на депозитах — в материале «Ъ» «Вклады населения следят за инфляцией».