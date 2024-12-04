Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ: в 2024 году россияне получат 7 трлн руб. со вкладов и накопительных счетов

В 2024 году россияне получат рекордные выплаты по депозитам и накопительным счетам — более 7 трлн руб. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Брейтенбихер на форуме «Россия зовет!».

«В этом году ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году»,— рассказал господин Брейтенбихер. С начала года количество открытых депозитов выросло на 25%, а накопительных счетов — на 20%. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более чем в 1,5 раза, на 2,2 трлн руб. Объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн руб., говорится в пресс-релизе банка.

По прогнозам ВТБ, на фоне высокой ключевой ставки и рекордных ставок по вкладам рынок розничных сбережений в России в 2024 году вырастет на 26% и достигнет 56,4 трлн руб.

О том, к чему ведет увеличение средств населения на депозитах,— в материале «Ъ» «Вклады населения следят за инфляцией».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...