ВТБ: в 2024 году россияне получат 7 трлн руб. со вкладов и накопительных счетов

В 2024 году россияне получат рекордные выплаты по депозитам и накопительным счетам — более 7 трлн руб. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Брейтенбихер на форуме «Россия зовет!».

«В этом году ВТБ выплатит своим вкладчикам и владельцам накопительных счетов рекордно высокие проценты — около 1 трлн рублей, из которых 800 млрд получат клиенты с депозитами. Это исторический максимум — втрое больше, чем мы выплатили в прошлом году»,— рассказал господин Брейтенбихер. С начала года количество открытых депозитов выросло на 25%, а накопительных счетов — на 20%. Общий объем срочных депозитов в рублях в ВТБ с начала года увеличился более чем в 1,5 раза, на 2,2 трлн руб. Объем портфеля накопительных счетов достиг 1,6 трлн руб., говорится в пресс-релизе банка.

По прогнозам ВТБ, на фоне высокой ключевой ставки и рекордных ставок по вкладам рынок розничных сбережений в России в 2024 году вырастет на 26% и достигнет 56,4 трлн руб.

О том, к чему ведет увеличение средств населения на депозитах,— в материале «Ъ» «Вклады населения следят за инфляцией».