ВТБ спрогнозировал пик ставок по депозитам на конец года

Зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Георгий Горшков заявил, что пик ставок по депозитам в России придется на зиму. К концу года, по его словам, средние максимальные ставки у основных банков достигнут 21–22%. В 2025 году банки не будут «существенно изменять» ставки, считает господин Горшков.

По прогнозам ВТБ, в течение 2025 года ключевая ставка будет оставаться на высоком уровне, что приведет к средней кредитной ставке в 19–20% с лучшими предложениями в районе 23–24%, иногда — 25% годовых. «Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой»,— сказал господин Горшков, чьи слова приводит пресс-служба банка.

В релизе ВТБ (есть у «Ъ») говорится, что в четвертом квартале банки сместили максимальные ставки по вкладам до среднесрочных (от шести месяцев до одного года) и долгосрочных периодов (от одного года до трех лет). В ВТБ доля таких вкладов составляет 66%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет 13%. Самая высокая ставка в банке установлена по вкладам для участников программы долгосрочных сбережений — до 30%, по депозитам на год — до 24%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых. Это решение регулятор объяснил в том числе неослабевающим инфляционным давлением. ЦБ также допустил очередное повышение ставки на заседании совета директоров, которое планируется 20 декабря. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что банк ожидает сохранения ключевой ставки на уровне 23% на протяжении всего 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».