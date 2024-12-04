Путин потребовал не допускать резкого снижения кредитования

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», потребовал от правительства не допускать «резких колебаний снижения кредитного портфеля банковской системы».

По словам господина Путина, чтобы не снижать кредитования, нужно «обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли и сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития».

Президент отметил, что с августа 2024 года портфель розничных кредитов перестал расти, а в сегменте корпоративных — рост продолжается. «Думаю, здесь, в этой аудитории, не нужно объяснять, что в целом это на сегодняшнем этапе в общем тот результат, к которому мы стремимся в том числе путем сдерживания инфляции»,— сказал глава государства (трансляцию вел канал «Россия 24»).

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме до президента, сказал, что у его ведомства и Минэкономики есть план унифицировать программы субсидирования процентных ставок по кредитам для бизнеса. По его словам, будет ограничиваться размер ставок, с которых начинается господдержка.

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».