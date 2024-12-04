В ВТБ назвали маловероятным «дивидендный сюрприз»

Последние регуляторные события уменьшают вероятность «дивидендного сюрприза» ВТБ (MOEX: VTBR), однако окончательное решение будет принято в феврале 2025 года. Об этом сообщил ТАСС первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках форума «Россия зовет!».

«Сейчас целый комплекс регуляторных изменений, <...> каждое такое решение уменьшает вероятность дивидендного сюрприза. Мы говорили, что окончательное решение будет принято, когда мы завершим год, <...> когда мы представили в конце февраля нашу годовую отчетность по МСФО. Тогда мы окончательно представим, будет ли что-нибудь, случится ли что-нибудь позитивное в области дивидендов или нет»,— объяснил господин Пьянов.

Ранее Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года по причине увеличения антициклической надбавки со стороны ЦБ. Банк также прогнозирует сокращение прибыли с 550 млрд в 2024 году до 400 млрд руб. в 2025-м. Тем не менее, как подчеркивал господин Пьянов, пересматривать утвержденную на 2025 год стратегию ВТБ не планирует.

По итогам третьего квартала 2024 года чистая прибыль банка составила около 97,9 млрд руб., что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Всего по итогам января—сентября 2024 года прибыль ВТБ составила 375 млрд руб. — на 21,3% больше прибыли в 2023 году.