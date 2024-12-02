ВТБ прогнозирует сокращение прибыли в 2025 году из-за политики ЦБ

Прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) может снизиться с 550 млрд руб. в 2024 году до 400 млрд в 2025-м, сообщил глава банка Андрей Костин. Причиной снижения прибыли, по его словам, станет ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Андрей Костин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы ожидаем снижения прибыли из-за снижения темпов роста кредитного портфеля. В дальнейшем будем вести переговоры с Центробанком …Мы просто физически не сможем выдавать больше кредитов. И конечно, наши доходы уже не будут такими высокими»,— сказал Андрей Костин в интервью Reuters.

Глава ВТБ допустил, что банк может не заплатить дивиденды по итогам 2024 года, поскольку Минфин не заложил их в проект государственного бюджета. «Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в ОСК. Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет»,— сказал господин Костин.

С 1 февраля ЦБ увеличит антициклическую надбавку до 0,25%. Фактически она существует с 2016 года, но всегда имела нулевое значение. 1 июля надбавка будет увеличена до 0,5%. ЦБ объяснял, что мера направлена на повышение устойчивости банковского сектора к возможным шокам и ограничение их влияния на кредитование экономики.

Подробнее о банковском секторе — в материале «Ъ» «Рост уходит в зону риска».