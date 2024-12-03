ВТБ не планирует пересматривать стратегию на 2025 год
ВТБ (MOEX: VTBR) не намерен корректировать утвержденную стратегию развития на 2025 год, сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии форума «Россия зовет!». По его словам, несмотря на «изменившуюся внешнюю среду», банк сможет выполнить план по чистой прибыли за два первых года стратегии, хотя «с другой траекторией».
Фото: кадр трансляции ВТБ
«Все цели остались неизменными... В стратегии были прописаны такие цели, как региональный масштаб, удешевление фондирования, усиление наших позиций на рынке международных расчетов, импортозамещение, искусственный интеллект. Все эти метаморфозы остались актуальными»,— рассказал он в интервью «Интерфаксу».
Господин Пьянов напомнил, что ВТБ повысил цель по прибыли на текущий год (до 550 млрд руб.) и планирует ее выполнить. «Благодаря этому выдающемуся 2024 году, мы не видим необходимости пересматривать стратегию в настоящий момент. Что будет в 2026 году — это слишком далекое сейчас будущее, на 2025 год стратегию не пересматриваем»,— добавил он.
ВТБ изначально закладывал в трехлетней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд руб., в 2025 году — 520 млрд руб. Позднее ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год. На этой неделе глава банка Андрей Костин заявил, что прибыль ВТБ в следующем году может снизиться до 400 млрд руб. из-за ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Он допустил, что ВТБ не выплатит дивиденды за 2024 год.
О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».