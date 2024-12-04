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Коммерсантъ FM
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Путин: ВВП России за 10 месяцев вырос на 4,1%

Президент России Владимир Путин назвал главным результатом в экономике России за последние 2-3 года ее структурное изменение. Он отметил, что ВВП РФ за январь — октябрь 2024 года вырос на 4,1%.

«В прошлом году ВВП России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причем главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой надбавленной стоимостью»,— рассказал президент на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства заявил, что автомобильная промышленность и машиностроение России растут опережающими темпами. Также господин Путин заявил о росте количества занятых в IT-сфере на 8,1% в сравнении с предыдущим годом. По его словам, рост экономики оказал позитивное влияние на бюджетной системе России.

Согласно оценке Росстата, за январь-сентябрь 2024 года ВВП России вырос на 4,2%. Основные темпы роста пришлись на промышленность, сохранить динамику также позволила рекордно низкая безработица и прирост зарплат на фоне дефицита рабочей силы.

О динамике ВВП России — в публикации «Ъ» «Обработка на повышенных оборотах».

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