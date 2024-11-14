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Коммерсантъ FM
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«Виннипег» показал рекордную запасливость

Канадский клуб выдал лучший старт в истории лиги

Первый месяц регулярного чемпионата НХЛ вписал в историю лиги достижение, похожее на аномальное. Клуб «Виннипег Джетс», который в предыдущие сезоны выступал очень скромно, выдал лучший старт в истории лиги. В 16 первых матчах первенства он одержал 15 побед.

Победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» стала для хоккеистов «Виннипега» 15-й в первых 16 матчах. Так мощно в истории НХЛ еще никто не стартовал в регулярном чемпионате

Победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» стала для хоккеистов «Виннипега» 15-й в первых 16 матчах. Так мощно в истории НХЛ еще никто не стартовал в регулярном чемпионате

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Победа над «Нью-Йорк Рейнджерс» стала для хоккеистов «Виннипега» 15-й в первых 16 матчах. Так мощно в истории НХЛ еще никто не стартовал в регулярном чемпионате

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» уступил дома — 3:6 — «Виннипег Джетс», в иной ситуации обсуждали бы в основном через призму игры его хозяев. У высоко, как безусловного претендента на Кубок Стэнли, котирующегося нью-йоркского клуба в некоторых аспектах она была просто безобразной. Четыре гола «Виннипег» забил из-за совершенно необязательных потерь, допущенных соперниками (особенной неаккуратностью отличался опытный центрфорвард Мика Зибанежад), а российский голкипер Игорь Шестеркин, классный и обычно очень надежный, ошибки на сей раз не подчищал, пропустив пять шайб. Шестую Кайл Коннор отправил в пустые ворота, когда в концовке вместо Шестеркина у «Рейнджерс» на лед вышел шестой полевой игрок.

Но ситуация была такой, что внимание пришлось сосредоточить не на проигравших, а на победителях. Дело в том, что «Виннипег» этим матчем уже вошел в историю лиги.

Все просто. Победа над «Рейнджерс» была для канадского клуба 15-й в нынешнем регулярном чемпионате. В 16 встречах, то есть за первый месяц чрезвычайно конкурентного, без слишком очевидных фаворитов и слишком очевидных аутсайдеров, первенства «Виннипег» потерпел одно-единственное поражение — от «Торонто Мейпл Лифс». Так резво и мощно в нем никто еще не разгонялся. Совладельцами рекорда до сих пор были четыре клуба. «Филадельфия Флайерс» в 1985 году, «Буффало Сейбрс» в 2006 году, «Оттава Сенаторс» в 2007-м, а также «Бостон Брюинс» в 1930-м и 2023-м отметки в 15 выигрышей достигли в своих 17-х по счету матчах. И вот их обскакал «Виннипег».

К этому нужно добавить еще пару наблюдений. «Виннипег» в этих 16 матчах забил 73 гола. Это лучший показатель в лиге и, если верить ESPN, третий на таком отрезке за минувшие 30 лет. Причем ближайший преследователь — «Нью-Джерси Девилс» — в семи голах позади, сыграв на три встречи больше. Пропустил «Виннипег» 34 раза. Тут он не лидер, но лишь формально. У «Даллас Старс» на шайбу меньше, но меньше — на два — у него и матчей. В общем, какая-то абсолютная безупречность.

А она заставляет вспоминать о том, как воспринимался «Виннипег» совсем недавно. А воспринимался он как клуб без особых амбиций, привыкший держаться скромно. Вот итоги его выступлений в трех предшествовавших текущему сезонах. В 2022 году «Виннипег» не смог хотя бы пробиться в play-off. В 2023-м с трудом пробился, но сошел в первом же раунде, ничего не сумев противопоставить «Вегас Голден Найтс». В 2024-м вышел в play-off уже уверенно, выиграв в регулярном чемпионате 52 матча, однако в кубковой стадии снова срезался сразу же, нарвавшись на «Колорадо Эвеланш». И опять счет в серии был разгромным — 1:4.

Так что преображение выглядит чуть ли не магическим. Хотя те, кто внимательно следит за «Виннипегом», относятся к его взлету немножко спокойнее, перечисляя некоторые факторы, намекавшие на вероятный прогресс. Состав точно отнюдь не посредственный: Коннор Хеллибайк за прошлый сезон удостоился приза сильнейшему голкиперу НХЛ, Джош Моррисси — один из сильнейших, наиболее универсальных ее защитников, Марк Шайфли — один из сильнейших центрфорвардов, а Кайл Коннор — снайперов. Ну и главное, что еще в предыдущем чемпионате «Виннипег» вызывал симпатии экспертов стремлением, отказавшись от свойственной большинству команд зависимости от лидеров и ударных сочетаний, играть в интересный хоккей всеми четырьмя звеньями, постоянно выводя на авансцену не претендующих на статус звезд, но трудолюбивых и полезных героев вроде российского нападающего Владислава Наместникова. Иногда это получалось у него здорово, иногда стратегия давала сбои.

Но кажется, что при сменившем в мае прежнего наставника Рика Боунесса Скотте Арниеле ее удалось еще усовершенствовать. Хотя сам Арниел после матча против «Рейнджерс» невероятные успехи «Виннипега» объяснял совсем иначе: «Понимаете, у нас очень плотный дивизион, очень плотная конференция. И мы с парнями решили, что надо бы еще на старте запастись очками».

Алексей Доспехов

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