Миннесотовый номер один

Очередной день регулярного чемпионата НХЛ запомнился прежде всего блестящим выступлением российской суперзвезды «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова. В матче, в котором его клуб на выезде расправился с «Сан-Хосе Шаркс» — 5:2, Капризов сделал три результативные передачи и выбрался на второе место в бомбардирской гонке первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если в ближайшие месяцы Кирилл Капризов (в центре) не потеряет набранный темп, то вполне может покорить грандиозную отметку в полторы сотни набранных очков

Фото: Ezra Shaw / Getty Images Если в ближайшие месяцы Кирилл Капризов (в центре) не потеряет набранный темп, то вполне может покорить грандиозную отметку в полторы сотни набранных очков

Фото: Ezra Shaw / Getty Images

Эпизод из второго периода калифорнийского матча стал, конечно, главным хайлайтом этого хоккейного вечера. «Миннесота», вроде бы контролировавшая игру, только что позволила «Сан-Хосе» сравнять счет, и ее тренер Джон Хайнс, дав передохнуть допустившему срыв ударному звену, снова выпустил его на площадку. Но теперь вместо срыва была феерия, обеспеченная прежде всего Кириллом Капризовым. Всю эту смену российский форвард терроризировал пятерку соперников, успевая, будто освоил телепортацию, повсюду, а завершилось все его феноменальным пасом не глядя, сквозь набитый игроками пятачок Матсу Цуккарелло, который вывел «Миннесоту» вперед. Пас этот потом смаковали все североамериканские медиаресурсы, признав образцом чистой хоккейной красоты. Хотя, скажем, Цуккарелло он, похоже, не слишком изумил — привык уже к тому, что от Кирилла Капризова надо ждать и таких трюков.

Потом Капризов принял участие еще в двух голевых комбинациях своего клуба и ушел с площадки с ассистентским хет-триком. Такое достижение всегда приятно, но сейчас было приятным особенно. Дело в том, что в двух предыдущих матчах — против «Торонто Мейпл Лифс» и «Лос-Анджелес Кингс» — Капризов умудрился остаться без результативных действий. А по его меркам и пара матчей без них — длинная серия.

Но встреча против «Сан-Хосе» успокоила тех, кто уже начал за Капризова переживать: нет, все с ним, судя по всему, в полном порядке. Причем в таком порядке, в каком, может, никогда и не было — достаточно взглянуть на цифры.

После этого матча в активе Кирилла Капризова уже 24 очка. Это — второй показатель в лиге. Но от лидера бомбардирской гонки — Нейтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — после игры с «Сан-Хосе» его отделял всего балл. И Маккиннон провел на матч больше, то есть по среднему количеству очков, набранных за матч, Капризов впереди. Как, кстати, и по количеству очков, добытых в равных составах,— 17. И этот нюанс слегка добавляет ценности его статистике.

Бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ И Г П О 1. Нейтан Маккиннон («Колорадо») 14 6 19 25 2. Кирилл Капризов («Миннесота») 13 7 17 24 3. Никита Кучеров («Тампа-Бей») 14 11 12 23 4. Кейл Макар («Колорадо») 14 5 18 23 5. Сэм Райнхарт («Флорида») 14 11 11 22… 9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») 12 9 10 19… 17. Александр Овечкин («Вашингтон») 12 8 8 16

А она прозрачно намекает на то, что в нынешнем сезоне Кирилл Капризов готов по крайней мере к персональным рекордам. Этот чемпионат — пятый, который 27-летний форвард проводит в североамериканской лиге. И однажды — во втором из них — он уже превзошел гроссмейстерский рубеж в сто очков в регулярном чемпионате (в 2022 году их у Капризова было 108). Так вот, если в ближайшие месяцы он не потеряет осенний темп, то, как настаивает математика, вполне может покорить и отметку в полторы сотни, совсем уж грандиозную. А пока в принципе ничего не говорит о том, что Капризов его должен потерять. И он сам, как правило, энергичен и свеж, и его команда удивительным образом скинула, как выяснилось, напрасно прилепленный к ней ярлык середняка со скромными возможностями и держится среди сильнейших в чемпионате. А общекомандный тонус, как известно, положительно влияет на персональный.

Ну, а участие Кирилла Капризова в состязании за титул первого бомбардира выглядит чем-то совершенно бесспорным.

Впрочем, он отнюдь не единственный российский хоккеист, про которого так можно говорить. Всего в одном очке позади Капризова расположился Никита Кучеров, который выиграл бомбардирскую гонку в предыдущем сезоне. При этом Кучеров возглавляет вместе с Сэмом Райнхартом из «Флорида Пантерс» гонку снайперскую: в матче, в котором его «Тампа-Бей Лайтнинг» уступил в серии буллитов — 1:2 — «Филадельфия Флайерс», Кучеров отличился в 11-й раз в чемпионате. А не так уж далеко от них — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». У него 19 баллов.

Алексей Доспехов