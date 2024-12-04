Орешкин предложил рассмотреть отказ от субсидий непубличным компаниям

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила, что необходимо создавать дополнительные стимулы для выхода компаний на рынок. Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ответ предложил запретить давать субсидии непубличным компаниям. Глава регулятора считает, что это может рассматриваться как один из вариантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Госпожа Набиуллина рассказала, что инвесторы заняли выжидательную позицию по вопросу выхода на рынок в связи с ужесточением денежно-кредитной политики. В 2024 году акции разместили 19 компаний — это рекорд за последние десять лет, но «объемы маленькие». Глава ЦБ отметила, что цифры привлечения компаниями средств с рынка капитала и через кредиты несопоставимы: 102 млрд против 12,5 трлн руб.

В связи с этим госпожа Набиуллина предложила подумать о дополнительных стимулах. «Можно, например, непубличным компаниям субсидии не давать»,— сказал господин Орешкин. Глава ЦБ согласилась. «Можно — как вариант»,— сказала она.

Эльвира Набиуллина напомнила, что раньше выход на публичный рынок обсуждался в качестве одного из требований для согласования сделок по выходу зарубежных инвесторов из российских активов. По ее мнению, «к этой теме тоже надо вернуться».

О рынке IPO — в материале «Ъ» «Публично продаваемая компания».