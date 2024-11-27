Публично продаваемая компания

В ходе IPO «Дом.РФ» будет размещено до 5% акций госкорпорации. По оценкам экспертов, рыночная стоимость этого пакета может составить до 15 млрд руб. Аналитики считают, что размещение может быть интересно широкому кругу инвесторов, но институциональным был бы интересен дисконт, а он в случае этой знаковой сделки вряд ли возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Российское правительство собирается реализовать в ходе IPO госкорпорации «Дом.РФ» пакет акций в размере 1–5%. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе пленарного заседания в Госдуме. Как пояснил господин Моисеев, законодательно продажа контрольного пакета (50%+ 1 акция) запрещена, но возможна продажа блокирующего пакета (25%+1 акция), хотя в настоящий момент у правительства и таких планов нет. При этом размер пакета акций к продаже зависит от «рыночного спроса», отметил чиновник.

Госкорпорация «Дом.РФ» (созданная в 1997 году как Агентство ипотечного жилищного кредитования) реализует ряд государственных программ ипотечного кредитования. По данным отчетности МСФО, за девять месяцев 2024 года чистые процентные доходы составили 91,9 млрд руб., превысив показатель прошлого года в 1,7 раза. Чистая прибыль выросла в 1,6 раза, до 58 млрд руб. Собственные средства на 30 сентября 2024 года оценивались в 365 млрд руб.

Для проведения IPO «Дом.РФ» будет реорганизована из АО в ПАО, сохранив статус публично поддерживаемой компании (см. “Ъ” от 20 октября). Это потребует изменений в законодательстве, так как компания полностью принадлежит государству. Размещение акций на бирже планируется на вторую половину 2025 года. По оценкам аналитиков, рыночная капитализация «Дом.РФ» может составлять 190–300 млрд руб. По оценке портфельного менеджера крупной УК, рентабельность капитала (ROE) у «Дом.РФ» составляет 17–18%. При текущих мультипликаторах на рынке (0,5 от BV) капитализацию компании можно оценить в 200 млрд руб., отмечает собеседник “Ъ”. В данный момент капитализация эталонного российского финансового института — Сбербанка — ниже его капитала (0,8), в случае с «Дом.РФ» этот коэффициент, скорее всего, возможен в районе 0,6, что соответствует капитализации в 190–200 млрд руб., оценивает инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков. 1% может быть оценен в 2–3 млрд руб., исходя из размера капитала и рыночных мультипликаторов, считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Исходя из этих оценок, стоимость 5% госкорпорации может достигать 15 млрд руб. Это сравнимо с объемами средств, привлеченными в ходе крупных IPO в 2023–2024 годах,— Совкомбанка (11 млрд руб.), «Европлана» (13,1 млрд руб.), МТС-банка (11,5 млрд руб.), ВИ.ру (11,5 млрд руб.), в которых доля институциональных инвесторов составляла 40–79%. При таких объемах размещение может быть интересно институциональным инвесторам или инвесторам, репатриировавшим значительные средства в РФ после введения санкций, полагает Ованес Оганисян. К IPO «Дом.РФ» могут быть подключены и квазигосударственные компании, которые могут выкупить часть размещения, считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. По мнению начальника аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олега Абелева, для НПФ размещение может быть интересным, если доля размещения превысит 10% от капитала.

Портфельные управляющие будут рассчитывать на значительный дисконт. Но так как это размещение должно стать знаковой сделкой (господин Моисеев назвал ее первой в череде планируемых продаж долей в госкомпаниях), маловероятно, что снижение цены произойдет, полагает менеджер крупной УК. «Поэтому, возможно, будет сделан упор на физлиц или на якорных инвесторов»,— считает собеседник “Ъ”. Если владельцам дорогая оценка важнее привлечения средств, то размещение может быть и отложено, подчеркивает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Очевидно, что нынешняя конъюнктура на рынке акций РФ крайне неудачная, рынок беспрерывно снижается с мая и пока не может нащупать дно, подчеркнул Ильдар Макаренков. За это время индекс Московской биржи потерял 30%, а во вторник обновил минимум с марта 2023 года, закрывшись на отметке 2464,35 пункта. Ованес Оганисян считает, что размещение состоится не раньше осени следующего года.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев