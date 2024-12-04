Amazon разрабатывает суперкомпьютер на собственных чипах для работы с ИИ

Американская компания Amazon вчера, 3 декабря, анонсировала создание собственного суперкомпьютера, который предназначен специально для работы с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Устройство под названием UltraCluster будет работать на чипах Trainium2 собственной разработки Amazon.

Компания планирует запустить новый суперкомпьютер уже в 2025 году. Управлять им будет сама Amazon и ИИ-стартап Anthropic, в который интернет-гигант уже инвестировал около $4 млрд. Основное применение суперкомпьютера UltraCluster — обучение и подготовка различных ИИ-моделей, в том числе для работы в интернет-торговле, обслуживании клиентов, управлении облачной платформой Amazon Web Services (AWS) и др. Американские СМИ отмечают, что создание таких устройств на чипах собственного производства поможет Amazon снизить зависимость от ИИ-чипов компании Nvidia, которая сейчас доминирует на этом рынке.

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Евгений Хвостик