Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ выступил против валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит устойчивого замедления инфляции в стране. По его словам, сейчас ЦБ ожидает, что по итогам года ее уровень будет по верхней границе прогноза. В качестве проинфляционного фактора регулятор называет рост курса доллара, однако не разделяет мнения экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации национальной валюты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Журналисты спросили у господина Заботкина, как в Центробанке относятся к предложению активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки. «Мы не разделяем это мнение»,— сказал зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

Регулятор ожидает, что уровень инфляции в стране будет вблизи или выше верхней границы прогноза, рассказал господин Заботкин. Текущий прогноз на 2024 год — 8–8,5%. На 25 ноября уровень инфляции оценивался Минэкономики в 8,78% в годовом выражении.

Активнее проводить валютные интервенции ранее предложил заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК. Он задался вопросом, «не проще ли стабилизировать курс» вместо повышения ставки, так как на это «потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает».

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...