ЦБ выступил против валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не видит устойчивого замедления инфляции в стране. По его словам, сейчас ЦБ ожидает, что по итогам года ее уровень будет по верхней границе прогноза. В качестве проинфляционного фактора регулятор называет рост курса доллара, однако не разделяет мнения экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации национальной валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Журналисты спросили у господина Заботкина, как в Центробанке относятся к предложению активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки. «Мы не разделяем это мнение»,— сказал зампред ЦБ (цитата по ТАСС).

Регулятор ожидает, что уровень инфляции в стране будет вблизи или выше верхней границы прогноза, рассказал господин Заботкин. Текущий прогноз на 2024 год — 8–8,5%. На 25 ноября уровень инфляции оценивался Минэкономики в 8,78% в годовом выражении.

Активнее проводить валютные интервенции ранее предложил заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК. Он задался вопросом, «не проще ли стабилизировать курс» вместо повышения ставки, так как на это «потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает».

О политике ЦБ — в материале «Ъ» «Трое против инфляции».