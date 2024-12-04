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Дебиторку ростовского банка «Кредит Экспресс» продают за 36 млн рублей

Российский аукционный дом выставил на публичные торги права требования ростовского КБ «Кредит Экспресс» к двум дебиторам. Общая сумма требований — 40,5 млн руб. Начальная цена двух лотов — 36,5 млн руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион за 18,5 млн руб. с понижением цены до 0,6% от начальной стоимости выставлены права требования банка к Геннадию Кулевскому (находится в процедуре банкротства) в размере 20,5 млн руб., а также за 18 млн руб. — к банкроту Светлана Чадаевой в размере 20 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Юг», в июне прошлого года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил взыскать с бывших руководителей ООО «КБ “Кредит Экспресс”» убытки в размере 203,9 млн руб. Агентство по страхованию вкладов подало иск к директору банка Алле Кабановой, члену дирекции Марии Антоновой и руководителю московского филиала банка Елене Чуевой. Основанием для взыскания послужила «выдача банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам».

Ранее, в ходе конкурсного производства, было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению денежных активов банка на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также по необоснованному погашению регистрационной записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк.

Алла Кабанова, Мария Антонова, Елена Чуева также являются фигурантами уголовного дела о хищении средств вкладчиков «Кредит Экспресса» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. Регулятор выявил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В июне 2018 года банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор.

Дмитрий Михеенко

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