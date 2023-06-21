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АСВ через суд добилась взыскания 204 млн рублей убытков с экс-менеджеров банка «Кредит Экспресс»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил взыскать с бывших руководителей ООО КБ «Кредит Экспресс» убытки в размере 203,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба АСВ (Агентство по страхованию вкладов).

Согласно сообщению, требование о взыскании было заявлено агентством к директору банка Алле Кабановой, члену дирекции Марии Антоновой и руководителю московского филиала банка Елене Чуевой. «Основанием для взыскания послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам»,— поясняет пресс-служба.

О намерении взыскать с них убытки АСВ сообщало еще в 2021 году. «В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка (денежных средств) на заведомо невозвратную ссудную задолженность юридических и физических лиц, а также по необоснованному погашению регистрационной записи об ипотеке, залогодержателем по которой выступал банк»,— заявило тогда агентство.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что Алла Кабанова, Мария Антонова, Елена Чуева являются фигурантами уголовного дела о хищении средств вкладчиков «Кредит Экспресса» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. Регулятор выявил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В июне 2018 года банк был признан банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор.

Как ранее писал «Ъ-Юг», в 2017 году основатель и бывший генеральный директор «Кредит Экспресса» Михаил Колмыков стал фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве. По версии обвинения, господин Колмыков незадолго до увольнения незаконно вывел из банка около 26 млн руб., оформив три кредита на себя и своих знакомых.

Однако, в 2019 году Ленинский районный суд Ростова вынес ему оправдательный приговор. Суд счел представленные стороной обвинения доказательства недостаточными для вынесения обвинительного приговора.

Вадим Водолазов

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