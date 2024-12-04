Решетников: бизнес уже сокращает инвестпрограммы на фоне высокой ставки ЦБ

Российский бизнес очень серьезно относится к ключевой ставке, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на форуме ВТБ «Россия зовет!». По его словам, на фоне высокой ставки идет сокращение инвестпрограмм.

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС Максим Решетников

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

«На уровне компаний видим, что идет активный пересмотр инвестиционных программ, причем они активно сокращаются. То есть бизнес считает, что период высоких ставок — это среднесрочно, это не разовая акция, это не пик, который был в 2022 году»,— сказал господин Решетников.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе сессии отметила, что высокая ставка — это все-таки временное явление. Госпожа Набиуллина считает, что смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше.

О перспективах смягчения ДКП — в колонке Олега Сапожкова.