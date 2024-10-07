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Коммерсантъ FM
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Не «когда», а «если»

Олег Сапожков о перспективах смягчения ДКП

На минувшей неделе мне довелось посетить организованную Банком России и правительством Москвы коммуникационную сессию «Актуальные вопросы ДКП» — мероприятие, на котором ЦБ «доносит» до готовых слышать его представителей бизнеса, что было, что будет и чем успокоится сердце, а также анализирует, насколько он услышан: замеры инфляционных ожиданий проводятся до и после. Сама по себе идея «управления ожиданиями» реализуется Банком России давно — ясная коммуникация создает предсказуемые условия для рынков, а готовность рынков к понятному им регулированию снижает издержки и сопротивление.

Олег Сапожков

Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Олег Сапожков

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Риторика главы ГУ по ЦФО и члена совета директоров ЦБ Рустэма Марданова в течение всей сессии была жесткой — несмотря на оговорки о том, что новое повышение ключевой ставки на заседании совета директоров регулятора 25 октября будет рассматриваться «среди прочих» вариантов, главным было «…как основной». Обращение же с жесткой риторикой именно к московскому бизнесу господин Марданов аргументировал показательными цифрами. Инфляция в Москве (крупнейшем регионе РФ как по размерам бюджета и инвестпрограммы, так и по объему спроса) выше общероссийской, около 10% против 9,1%, безработица — ниже 1% против 3% в среднем по стране, и инфляционные ожидания растут как у компаний, так и у населения. Дискуссии о действиях ЦБ здесь не предполагалось.

Однако представителям московского бизнеса обещанная жесткость ДКП сердце не успокоила. Из зала спрашивали, понимает ли регулятор, что рост ставки будет перенесен в цены для конечного потребителя? «Конечно — пока есть спрос! А именно рост спроса мы и пытаемся сдержать»,— объяснял господин Марданов. «Ставка душит предложение»,— возражали из зала. «Но в рознице кредитов больше, чем в промышленности»,— парировал он. Временами разговор заходил в тупик: при обсуждении пользы стимулирования перетока рабочей силы из торговых в производственные компании выяснилось, что загрузка мощностей в Москве ниже средней в РФ (77% против 81%) — и регулятор видит в этом резерв для увеличения выпуска. Однако на вопрос, дефицит ли рабочей силы не позволяет «дозагрузить» московское оборудование, ответ был — нет, рабочую силу можно привезти из регионов, проблема — в невозможности поставок комплектующих для самых современных в стране станков, и мерами ДКП ее не решить.

Впрочем, главная линия выдерживалась твердо: «сигналы» и о замедлении роста промпроизводства, и об охлаждении потребительского спроса не дают регулятору уверенности в причинах происходящего, и до того, как будет ликвидирована нехватка выпуска, нынешние 19% годовых ставки ЦБ — не предел возможного для того, чтобы снизить темпы роста индекса потребительских цен до целевых 4% в 2025 году. А «движение ставки вниз» там готовы рассматривать, «если предложение вырастет».

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