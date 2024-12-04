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Коммерсантъ FM
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Силуанов пообещал, что бюджет будет исполнен при любом курсе рубля

Российские власти готовы к «любым изменениям» курса рубля, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что у России «есть резервы».

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Бюджет будет исполнен при любых значениях курса рубля»,— сказал господин Силуанов в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «РИА Новости»).

Курс рубля начал слабеть к доллару и евро на фоне введения американских санкций в отношении российских банков 21 ноября. 27 ноября Центробанк приостановил покупку валюты на внутреннем рынке, в тот же день доллар впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб. ЦБ установил курс доллара на 4 декабря на уровне 106,19 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».

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