Банк России установил курс доллара ниже 107 рублей

Банк России опубликовал официальный курс иностранных валют на завтра, 4 декабря. Курс доллара опустился до 106,1878 руб. Курс евро составит 112,02 руб., следует из данных на сайте ЦБ.

21 ноября Минфин США наложил санкции на 52 кредитные организации, включая Газпромбанк, через который в том числе осуществляется оплата европейскими странами российского трубопроводного газа. После введения санкций курс рубля превысил отметки 100 руб./$ и 110 руб./€.

Вскоре после этого, 27 ноября, ЦБ сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке до конца года. Пресс-служба регулятора уточнила, что такое решение было принято для снижения волатильности. В тот же день курс доллара на международном рынке впервые с марта 2022 года превысил отметку 114 руб., поднимаясь в моменте на 11,5%.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

О динамике курса — в материале «Ъ» «Доллар поддался словесным интервенциям».