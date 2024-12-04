Деловая активность в сфере услуг РФ растет пятый месяц подряд

S&P Global сообщила об ускорении темпов роста производительности в сфере услуг в России в ноябре. Индекс деловой активности (PMI) увеличился до 53,2 пункта. Показатель растет уже пятый месяц подряд.

Значение выше 50 указывает на рост деловой активности, ниже — на снижение.

«Индекс деловой активности в ноябре составил 53,2 по сравнению с 51,6 в октябре, что свидетельствует об ускорении темпов роста производительности, которое происходит второй месяц подряд, причем в целом подъем оказался значительным и самым резким с января»,— говорится в материалах S&P Global (.pdf).

Индекс объемов производства, которым отслеживается активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, вырос с 50,9 пункта в октябре до 52,6 пункта в ноябре.

Индекс PMI в обработке, как сообщалось ранее, вырос с 50,6 до 51,3 пункта. Причиной стал рост внутренних и экспортных заказов.

Подробнее о PMI в обработке — в материале «Ъ» «Деловой климат ноября запутал промышленность».